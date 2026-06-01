Exposition artistique, Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin, Saint-Jean-du-Pin

Exposition artistique 6 et 7 juin Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin Gard

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00

Vernissage vendredi 5 juin à 18h30.

Organisée par l’Office municipal de la culture et la commune de Saint-Jean-du-Pin.

Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin Route de Générargues, 30140 Saint-Jean-du-Pin Saint-Jean-du-Pin 30140 Gard Occitanie

Une vingtaine d’artistes présenteront leurs œuvres : peintures, dessins, photos, sculptures, … L’atelier communal de poterie sera également mis à l’honneur.