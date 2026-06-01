Exposition artistique, Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin, Saint-Jean-du-Pin
Exposition artistique, Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin, Saint-Jean-du-Pin samedi 6 juin 2026.
Exposition artistique 6 et 7 juin Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin Gard
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T13:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T13:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Vernissage vendredi 5 juin à 18h30.
Organisée par l’Office municipal de la culture et la commune de Saint-Jean-du-Pin.
Foyer Communal Saint-Jean-du-Pin Route de Générargues, 30140 Saint-Jean-du-Pin Saint-Jean-du-Pin 30140 Gard Occitanie
Une vingtaine d’artistes présenteront leurs œuvres : peintures, dessins, photos, sculptures, … L’atelier communal de poterie sera également mis à l’honneur.