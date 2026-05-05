Montcalm et patrimoines sauvages, Saint-Jean-du-Pin, Saint-Jean-du-Pin

Montcalm et patrimoines sauvages Samedi 6 juin, 09h00 Saint-Jean-du-Pin Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:00:00+02:00

Saint-Jean-du-Pin 30140 Saint-Jean-du-Pin Saint-Jean-du-Pin 30140 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 88 25 00 48 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@pierrefeuillecigale.com »}]

Randonnée de 9 km pour découvrir les paysages et l’histoire locale. Randonnée Balade