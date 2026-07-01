Exposition artistique Salle polyvalente Lurcy-Lévis

Informations pratiques

Lurcy-Lévis

Exposition artistique

Salle polyvalente 24 bis boulevard Gambetta Lurcy-Lévis Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

4e exposition gratuite d’artistes régionaux à Lurcy-Lévis (peinture, sculpture bois et métal, verre, céramique, raku, laque et photographie). 25 artistes exposés.

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Salle polyvalente 24 bis boulevard Gambetta Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 82 10 87 jacqueline.visage03@gmail.com

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English :

4th free exhibition of regional artists in Lurcy-Lévis (painting, wood and metal sculpture, glass, ceramics, raku, lacquer, and photography). 25 artists on display.

L’événement Exposition artistique Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-06-29 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région