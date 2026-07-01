Exposition artistique Salle polyvalente Lurcy-Lévis
samedi 11 juillet 2026 · Salle polyvalente · Lurcy-Lévis
Informations pratiques
Lurcy-Lévis
Exposition artistique
Salle polyvalente 24 bis boulevard Gambetta Lurcy-Lévis Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
4e exposition gratuite d’artistes régionaux à Lurcy-Lévis (peinture, sculpture bois et métal, verre, céramique, raku, laque et photographie). 25 artistes exposés.
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Salle polyvalente 24 bis boulevard Gambetta Lurcy-Lévis 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 20 82 10 87 jacqueline.visage03@gmail.com
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English :
4th free exhibition of regional artists in Lurcy-Lévis (painting, wood and metal sculpture, glass, ceramics, raku, lacquer, and photography). 25 artists on display.
L’événement Exposition artistique Lurcy-Lévis a été mis à jour le 2026-06-29 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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