Exposition Arts en couleurs Place Saint-Pierre Touques

Exposition Arts en couleurs

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-21 10:00:00

fin : 2026-05-25 19:00:00

Date(s) :

2026-05-21

24 peintres et photographes amateurs du pays d'Auge se retrouvent dans l'association Arts en Couleurs. Certains peintres sont accros de peinture à l'huile, d'autres se diversifient en pastel, acrylique mais tous proposent des œuvres colorées. Une belle occasion pour eux d'échanger avec le public.

24 peintres et photographes amateurs du pays d’Auge se retrouvent dans l’association Arts en Couleurs.

Certains peintres sont accros de peinture à l’huile, d’autres se diversifient en pastel, acrylique mais toutes et tous proposent des œuvres colorées.

La variété des œuvres et les diverses personnalités des artistes offrent une exposition aux couleurs et sujets variés. L’église Saint-Pierre se prête tout particulièrement à un accrochage par thème paysages, portraits, l’eau, les animaux, les fleurs,…

Une belle occasion pour ces artistes de rencontrer et d’échanger avec le public. .

Place Saint-Pierre Eglise Saint-Pierre Touques 14800 Calvados Normandie associationartsencouleurs@gmail.com

English : Exposition Arts en couleurs

24 amateur painters and photographers from the Pays d’Auge are members of the Arts en Couleurs association. Some painters are addicted to oil paint, others to pastels and acrylics, but they all offer colourful works. It’s a great opportunity for them to share their work with the public.

