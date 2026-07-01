Exposition astrophoto Hôtel de ville Maen Roch

Informations pratiques

Maen Roch

Exposition astrophoto

Hôtel de ville 1 place du Général de Gaulle Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 15:50:00

fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-28

En amont de la soirée de la nuit des étoiles, une exposition d’astrophotographies sera présentée au sein de l’hôtel de ville.

Ouvert du mardi 28 au jeudi 29 de 15h à 17h et le vendredi 31 juillet (soirée nuit des étoiles) de 10h à 21h

Entrée gratuite .

Hôtel de ville 1 place du Général de Gaulle Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 31 65 48 25

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English :

L’événement Exposition astrophoto Maen Roch a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne