Exposition astrophoto Hôtel de ville Maen Roch
mardi 28 juillet 2026 · Hôtel de ville · Maen Roch
Informations pratiques
Maen Roch
Exposition astrophoto
Hôtel de ville 1 place du Général de Gaulle Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:50:00
fin : 2026-07-31 17:00:00
Date(s) :
2026-07-28
En amont de la soirée de la nuit des étoiles, une exposition d’astrophotographies sera présentée au sein de l’hôtel de ville.
Ouvert du mardi 28 au jeudi 29 de 15h à 17h et le vendredi 31 juillet (soirée nuit des étoiles) de 10h à 21h
Entrée gratuite .
Hôtel de ville 1 place du Général de Gaulle Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 31 65 48 25
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English :
L’événement Exposition astrophoto Maen Roch a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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