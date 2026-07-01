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AGENDA · Maen Roch

Exposition astrophoto Hôtel de ville Maen Roch

mardi 28 juillet 2026 · Hôtel de ville · Maen Roch

Informations pratiques

Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
15:50:00
Lieu
Hôtel de ville
Adresse
1 place du Général de Gaulle
Ville
35460 Maen Roch
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Maen Roch

Exposition astrophoto

Hôtel de ville 1 place du Général de Gaulle Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 15:50:00
fin : 2026-07-31 17:00:00

Date(s) :
2026-07-28

En amont de la soirée de la nuit des étoiles, une exposition d’astrophotographies sera présentée au sein de l’hôtel de ville.

Ouvert du mardi 28 au jeudi 29 de 15h à 17h et le vendredi 31 juillet (soirée nuit des étoiles) de 10h à 21h

Entrée gratuite   .

Hôtel de ville 1 place du Général de Gaulle Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 31 65 48 25 

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English :

L’événement Exposition astrophoto Maen Roch a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne

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