La Nuit des étoiles l’hôtel de ville Maen Roch
vendredi 31 juillet 2026 · l'hôtel de ville · Maen Roch
Informations pratiques
Maen Roch
La Nuit des étoiles
l’hôtel de ville Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 18:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Soirée proposée dans le cadre de l’évènement national La nuit des étoiles avec la participation des membres du club d’Astronomie du Pays de Dinan, des amateurs d’étoiles de La Bazouges-du-Désert et de Tête en l’air de la Chapelle-Cécelin.
La soirée débutera avec deux conférences autour de l’astronomie (dont une présentation de l’éclipse de soleil du 12 août 2026 )à l’hôtel de ville de Saint-Brice-en-Coglès entre 18h et 20h
Au programme au terrain de foot pour la suite des activités dès 20h
– Observations (étoiles, galaxies, Lune , Mars…) aux instruments (télescopes, jumelles…) et présentation du ciel ( constellations avec explications, maquettes, sphère armillaire)
Le programme pourra être adapté en fonction de la météo.
Si vous possédez du matériel d’observation ou des jumelles, n’hésitez pas à les amener.
Buvette et restauration sur place.
Entrée gratuite .
l’hôtel de ville Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 31 65 48 25
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English :
L’événement La Nuit des étoiles Maen Roch a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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