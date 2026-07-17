Visites de la ferme Lait Gaillardises Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch
vendredi 17 juillet 2026 · Saint-Brice-en-Coglès · Maen Roch
Informations pratiques
Maen Roch
Visites de la ferme Lait Gaillardises
Saint-Brice-en-Coglès La Desnière Maen Roch Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 16:30:00
fin : 2026-07-24 19:00:00
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31
Cet été, la Ferme Lait Gaillardises vous accueille pour des visites guidée de leur ferme.
En petit comité, découvrez leur métier, rencontrer leurs vaches Montbéliardes lors de la traite pour mieux comprendre leur engagements et leur vision d’une production fermière locale de yahourts.
Ces visites sont gratuites et ouvertes à tous, sur inscription uniquement. .
Saint-Brice-en-Coglès La Desnière Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 47 63 39 77
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English :
L’événement Visites de la ferme Lait Gaillardises Maen Roch a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne
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