Au rythme des chevaux Domaine de Bel-Orient Maen Roch

Maen Roch

Au rythme des chevaux

Domaine de Bel-Orient 6 Lieu-dit Bel-Orient Maen Roch Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Et si vous preniez le temps de découvrir le cheval autrement ?

Au cœur du troupeau du Domaine de Bel Orient, je vous invite à une immersion progressive pour apprendre à observer, comprendre et créer du lien avec les chevaux.

Bien plus qu’une simple découverte des soins, ce parcours permet de mieux comprendre la nature du cheval, son mode de vie, ses besoins fondamentaux et son langage.

À travers l’observation, les soins du quotidien et des temps de partage avec le troupeau, chacun est invité à développer son regard, son sens de l’écoute et sa relation au vivant. .

Domaine de Bel-Orient 6 Lieu-dit Bel-Orient Maen Roch 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 88 64 46 92

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English :

L’événement Au rythme des chevaux Maen Roch a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne