Exposition atelier musée Jean-Lurçat Atelier-Musée Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours

Informations pratiques

Saint-Laurent-les-Tours

Exposition atelier musée Jean-Lurçat

Atelier-Musée Jean Lurçat 1696 avenue Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:30:00

fin : 2026-09-20 12:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Jean Lurçat est reconnu comme le grand artisan de la renaissance de la tapisserie au XXe siècle

Jean Lurçat est reconnu comme le grand artisan de la renaissance de la tapisserie au XXe siècle. Il a vécu et créé dans son château de Saint-Laurent-les-Tours où son talent et son imagination éclatent encore dans chaque pièce.

Exposition temporaire Le chant des étoiles. Dialogue entre Jean Lurçat et Speedy Graphito (une rencontre entre street art et tapisserie contemporaine). Site peu accessible aux personnes à mobilité réduite

Visite libre

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Atelier-Musée Jean Lurçat 1696 avenue Jean Lurçat Saint-Laurent-les-Tours 46400 Lot Occitanie +33 5 82 11 04 56

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English :

Jean Lur%E7at is recognized as the leading figure behind the revival of tapestry in the 20th century

L’événement Exposition atelier musée Jean-Lurçat Saint-Laurent-les-Tours a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée de la Dordogne