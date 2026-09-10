Informations pratiques

Exposition ATTERRISSAGE Orangerie du Thabor Rennes 19 – 25 octobre Ille-et-Vilaine

Exposition de peinture

Exposition ATTERRISSAGE

Dans le vocabulaire maritime, l’atterrissage désigne le moment où, sur un navire venant du large, le navigateur aperçoit la terre et identifie la côte qui se présente à lui grâce à des amers caractéristiques.

En se retrouvant pour une exposition commune, Guillaume DUVERGER et Nicolas DUVERGER vous proposent une série d’œuvres liées aux paysages du littoral, tels qu’ils s’offrent à la vue du navigateur qui atterri mais aussi à chacun d’entre nous, sur les chemins côtiers, les plages ou l’estran.

Cette exposition rejoint la longue tradition des peintres de marines et des paysagistes en nous offrant leurs regards singuliers pour saisir la richesse des paysages lumineux et changeants du bord de mer. Dans le même temps, les œuvres présentées traduisent un sentiment bien contemporain face à la fragilité de paysages menacés par le dérèglement climatique et les atteintes environnementales. Il est donc aussi question de l’atterrissage de l’humanité face à la perception d’une mer traditionnellement jugée puissante voire menaçante et qui se révèle aujourd’hui menacée.

Guillaume DUVERGER et Nicolas DUVERGER vous invitent donc chacun à leur manière à partager leur sensibilité face à la beauté de ces lieux magiques mais aussi fragiles, où la mer rencontre la terre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-19T09:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-25T18:00:00.000+01:00

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Orangerie du Thabor Orangerie du Thabor, Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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