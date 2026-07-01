Exposition au château d’Aguilar : la vie d’Olivier de Termes, Château d’Aguilar, Tuchan

Informations pratiques

Exposition au château d’Aguilar : la vie d’Olivier de Termes 19 et 20 septembre Château d’Aguilar Aude

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’exposition sera présentée dans la cour du château d’Aguilar.

Accès libre.

Château d’Aguilar Route de Narbonne, 11350 Tuchan, France Tuchan 11350 Aude Occitanie 0468455100 https://tuchan.fr/chateau-daguilar La construction de l’édifice s’étend de la seconde moitié du XIIe siècle jusqu’à la fin du XVe siècle. La partie la plus ancienne du château se compose d’une enceinte polygonale irrégulière en bordure d’un petit plateau rocheux. Quelques meurtrières longues et intérieurement ébrasées sous des arcs en plein cintre, situeraient la construction vers le milieu du XIIe siècle. L’objectif de ce fort devait être la surveillance du débouché des chemins entre le Narbonnais et le Roussillon par le détour du col d’Extrême ou du ruisseau de Nouvelles. De 1240 à 1250, Aguilar devait être aux mains du roi. Il est rendu à Olivier de Termes en 1250, après qu’il se fut illustré en Terre sainte. En 1260, la forteresse retourna dans le giron royal et reçut les aménagements nécessaires à son rôle de place forte à la frontière du royaume. En 1525, le château tombe aux mains d’une armée espagnole et allemande. Il est probable que l’édifice fut alors démantelé et non remis en état.

L’exposition sera en place dans la cour du château d’Aguilar.

©Mairie de Tuchan