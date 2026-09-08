Exposition, au fil de l’eau, Médiathèque de Chimilin, Chimilin

Informations pratiques

Exposition, au fil de l’eau Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque de Chimilin Isère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la médiathèque de Chimilin accueille une exposition consacrée à l’eau, à la confluence du Rhône, à la Bièvre, cours d’eau discret mais essentiel dans le paysage local.

L’exposition propose deux approches complémentaires. Une première partie documentaire permet de mieux comprendre la Bièvre et la confluence du Rhône : son tracé, son rôle dans le territoire, ses milieux naturels et les enjeux liés à l’eau.

Illustrations, explications et documents offrent un regard accessible sur ces rivères qui façonnent, parfois silencieusement, notre environnement quotidien.

La seconde partie invite à découvrir l’eau par l’image. Des photographies issues des archives du SIAGA dialoguent avec une exposition de photos contemporaines réalisée par Sophie Le Gouhinec.

Entre mémoire du territoire, traces du passé et regard d’auteur, cette exposition met en valeur la richesse d’un patrimoine naturel souvent proche de nous, mais que l’on prend rarement le temps d’observer.

Une visite ouverte à tous, simple et sensible, pour regarder autrement l’eau, les paysages et la mémoire locale.

Médiathèque de Chimilin 143 Rue du Ctre, 38490 Chimilin Chimilin 38490 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez l’eau à travers une exposition documentaire, des photos d’archives du SIAGA et les photos d’auteurs de Sophie Le Gouhinec. Une exposition sensible sur l’eau, le paysage et la mémoire locale. exposition photo

mairie de Chimilin