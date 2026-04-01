EXPOSITION AU GARAGE gallery Claire HAREL Le GARAGE gallery centre ville Luxey
EXPOSITION AU GARAGE gallery Claire HAREL Le GARAGE gallery centre ville Luxey dimanche 19 avril 2026.
Luxey
EXPOSITION AU GARAGE gallery Claire HAREL
Le GARAGE gallery centre ville 93 rue de la Poste Luxey Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Claire HAREL expose au GARAGE gallery à Luxey du 19 Avril au 10 mai 2026. Voici comme elle parle de sa démarche artistique:
Le silence, l’humeur du moment, la présence des précédentes créations et les expérimentations sont autant de nouveaux départs…J’associe acryliques, encres, pastels, spatules, éponges, empreintes…Créer, c’est toujours un jeu risqué de construction, de déconstruction articulant hasard et volonté, organisant le chaos .
Entre abstraction et figuration, mon travail explore des mondes invisibles de ruptures, d’abandon, de vide et des mondes visibles nourris d’observations, de sensations pour le micro minéral et végétal, l’urbain…
Faire dialoguer les contraintes, trouver un équilibre, pour finalement s’ouvrir à l’autre, partager et faire rêver.
Entrée libre et gratuite. Café offert à tout visiteur.
Voir horaires et sur RV au 06 72 96 85 35 .
Le GARAGE gallery centre ville 93 rue de la Poste Luxey 40430 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 95 85 35 legaragegallerylux40@gmail.com
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English : EXPOSITION AU GARAGE gallery Claire HAREL
L’événement EXPOSITION AU GARAGE gallery Claire HAREL Luxey a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cœur Haute Lande
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