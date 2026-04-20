Latronquière

Exposition au Musée Gabriel à Latronquière

7 rue des chevaliers de Malte Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 14:30:00

fin : 2026-07-10 18:30:00

Date(s) :

2026-07-03 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26 2026-07-31 2026-08-01 2026-08-02

Niché au coeur du Haut Ségala dans le village de Latronquière, le musée a pour vocation de diffuser l'art contemporain dans le Nord du Lot

Niché au coeur du Haut Ségala dans le village de Latronquière, le musée a pour vocation de diffuser l'art contemporain dans le Nord du Lot. Il présente en permanence les sculptures de Gabriel Elbaz Kercoff, et accueille également les expositions d'autres artistes proposant des oeuvres de qualité. Ensemble, ils enrichissent l'expérience du visiteur.

Le musée a ouvert ses portes en avril 2023, sous le nom du Musée Gabriel à Latronquière !

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7 rue des chevaliers de Malte Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 7 87 30 51 72

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English :

Located in the village of Latronquière in the heart of the Haut Ségala region, the museum aims to promote contemporary art in the northern Lot region

L’événement Exposition au Musée Gabriel à Latronquière Latronquière a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Figeac