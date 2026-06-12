Vide-Greniers à Latronquière Latronquière
Vide-Greniers à Latronquière Latronquière mardi 14 juillet 2026.
Latronquière
Vide-Greniers à Latronquière
Place du Foirail, 46210 Latronquière Latronquière Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Le syndicat d’initiative de Latronquière organise un vide-greniers ouvert aux particuliers
Le syndicat d’initiative de Latronquière organise un vide-greniers ouvert aux particuliers. Les exposants proposent à la vente des objets d’occasion, articles de décoration, livres, vêtements, jouets et autres trésors à chiner. Cette manifestation conviviale permet aux visiteurs de réaliser de bonnes affaires tout en participant à l’animation du centre-bourg.
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Place du Foirail, 46210 Latronquière Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 23 40 66 91 si.ohsegala@gmail.com
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English :
The Latronquière Tourist Office is organizing a yard sale open to the public
L’événement Vide-Greniers à Latronquière Latronquière a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Figeac