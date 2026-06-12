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Vide-Greniers à Latronquière Latronquière

Vide-Greniers à Latronquière Latronquière

Vide-Greniers à Latronquière Latronquière mardi 14 juillet 2026.

Adresse : Place du Foirail, 46210 Latronquière

Ville : 46210 Latronquière

Département : Lot

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Latronquière

Vide-Greniers à Latronquière

Place du Foirail, 46210 Latronquière Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 08:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Le syndicat d’initiative de Latronquière organise un vide-greniers ouvert aux particuliers

Le syndicat d’initiative de Latronquière organise un vide-greniers ouvert aux particuliers. Les exposants proposent à la vente des objets d’occasion, articles de décoration, livres, vêtements, jouets et autres trésors à chiner. Cette manifestation conviviale permet aux visiteurs de réaliser de bonnes affaires tout en participant à l’animation du centre-bourg.

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Place du Foirail, 46210 Latronquière Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 23 40 66 91  si.ohsegala@gmail.com

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English :

The Latronquière Tourist Office is organizing a yard sale open to the public

L’événement Vide-Greniers à Latronquière Latronquière a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Figeac

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