UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Clessé

Exposition au Pressoir le bourg Clessé

vendredi 31 juillet 2026 · le bourg · Clessé

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
le bourg
Adresse
Rue du Mur
Ville
71260 Clessé
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Clessé

Exposition au Pressoir

le bourg Rue du Mur Clessé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 14:30:00
fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :
2026-07-31

Exposition de Raphaël Simonet intitulée Lumières . Au programme peinture et gravure.   .

le bourg Rue du Mur Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   lepressoir71@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition au Pressoir Clessé a été mis à jour le 2026-07-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II

À voir aussi à Clessé (Saône-et-Loire)