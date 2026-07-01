Exposition au Pressoir le bourg Clessé

Informations pratiques

Clessé

Exposition au Pressoir

le bourg Rue du Mur Clessé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 14:30:00

fin : 2026-08-30 19:00:00

Date(s) :

2026-07-31

Exposition de Raphaël Simonet intitulée Lumières . Au programme peinture et gravure. .

le bourg Rue du Mur Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lepressoir71@orange.fr

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English :

L’événement Exposition au Pressoir Clessé a été mis à jour le 2026-07-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II