Clessé en rando Salle omnisports Clessé

Informations pratiques

Clessé

Clessé en rando

Salle omnisports Allée du Stade Clessé Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 07:30:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Le comité des fêtes de Clessé organise une randonnée, avec 6 circuits de 10 km, 13 km, 15,5 km, 17 km et 20,50 km, ainsi qu’un parcours ludique de 6.5 km, accessible poussette.

Café/brioche avant le départ, ravitaillement sur les circuits et sandwich/boisson à l’arrivée. .

Salle omnisports Allée du Stade Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 51 62 80 comitefetesclesse@gmail.com

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English : Clessé en rando

L’événement Clessé en rando Clessé a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bocage Bressuirais