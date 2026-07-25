Clessé en rando Salle omnisports Clessé
dimanche 30 août 2026 · Salle omnisports · Clessé
Informations pratiques
Clessé
Clessé en rando
Salle omnisports Allée du Stade Clessé Deux-Sèvres
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 07:30:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-30
Le comité des fêtes de Clessé organise une randonnée, avec 6 circuits de 10 km, 13 km, 15,5 km, 17 km et 20,50 km, ainsi qu’un parcours ludique de 6.5 km, accessible poussette.
Café/brioche avant le départ, ravitaillement sur les circuits et sandwich/boisson à l’arrivée. .
Salle omnisports Allée du Stade Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 51 62 80 comitefetesclesse@gmail.com
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English : Clessé en rando
L’événement Clessé en rando Clessé a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Bocage Bressuirais
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