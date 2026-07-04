Exposition au Pressoir Rue du Mur Clessé

Informations pratiques

Clessé

Exposition au Pressoir

Rue du Mur Le Pressoir Clessé Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 14:30:00

fin : 2026-09-27 18:30:00

Date(s) :

2026-09-04

Exposition de Michèle Robin, Michelle Thibert, Odile Markt-Chassignol et Elise Delpierre. Au programme aquarelle, encre, peinture et graphisme. .

Rue du Mur Le Pressoir Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lepressoir71@orange.fr

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English :

L’événement Exposition au Pressoir Clessé a été mis à jour le 2026-07-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II