AGENDA · Clessé
Exposition au Pressoir Rue du Mur Clessé
vendredi 4 septembre 2026 · Rue du Mur · Clessé
Informations pratiques
Clessé
Exposition au Pressoir
Rue du Mur Le Pressoir Clessé Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 14:30:00
fin : 2026-09-27 18:30:00
Date(s) :
2026-09-04
Exposition de Michèle Robin, Michelle Thibert, Odile Markt-Chassignol et Elise Delpierre. Au programme aquarelle, encre, peinture et graphisme. .
Rue du Mur Le Pressoir Clessé 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lepressoir71@orange.fr
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English :
L’événement Exposition au Pressoir Clessé a été mis à jour le 2026-07-04 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II
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