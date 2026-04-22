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Exposition autour du livre d’artiste par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat Médiathèque François Mitterrand Saintes

Exposition autour du livre d’artiste par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat Médiathèque François Mitterrand Saintes samedi 2 mai 2026.

Lieu : Médiathèque François Mitterrand

Adresse : Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins

Ville : 17100 Saintes

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saintes

Exposition autour du livre d’artiste par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat

Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Exposition autour du livre d’artiste par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat.
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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 83 

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English :

Exhibition of artist’s books by Jacky Ferrand and Claude Margat.

L’événement Exposition autour du livre d’artiste par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat Saintes a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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