Exposition autour du livre d’artiste par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat Médiathèque François Mitterrand Saintes
Exposition autour du livre d’artiste par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat Médiathèque François Mitterrand Saintes samedi 2 mai 2026.
Saintes
Exposition autour du livre d’artiste par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat
Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-29 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Exposition autour du livre d’artiste par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat.
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Médiathèque François Mitterrand Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 83
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English :
Exhibition of artist’s books by Jacky Ferrand and Claude Margat.
L’événement Exposition autour du livre d’artiste par la peau de Jacky Ferrand et Claude Margat Saintes a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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