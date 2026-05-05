Exposition aux Halles Franck Coudreau Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer
Exposition aux Halles Franck Coudreau Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer jeudi 25 juin 2026.
Saint-Briac-sur-Mer
Exposition aux Halles Franck Coudreau
Rue de la Mairie Les Halles Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:00:00
fin : 2026-07-01 18:30:00
Date(s) :
2026-06-25
Le peintre et graphiste Franck Coudreau investit les Halles pour présenter son univers singulier. Diplômé de l’école Pivaut, l’artiste briacin dépasse le réalisme pour transformer le paysage en
une fusion de formes et de couleurs.
Une peinture stylisée, graphique et résolument positive à découvrir absolument. .
Rue de la Mairie Les Halles Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
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English :
L’événement Exposition aux Halles Franck Coudreau Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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