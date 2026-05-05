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Exposition aux Halles Franck Coudreau Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer

Exposition aux Halles Franck Coudreau Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Rue de la Mairie

Adresse : Les Halles

Ville : 35800 Saint-Briac-sur-Mer

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition aux Halles Franck Coudreau

Rue de la Mairie Les Halles Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 14:00:00
fin : 2026-07-01 18:30:00

Date(s) :
2026-06-25

Le peintre et graphiste Franck Coudreau investit les Halles pour présenter son univers singulier. Diplômé de l’école Pivaut, l’artiste briacin dépasse le réalisme pour transformer le paysage en
une fusion de formes et de couleurs.
Une peinture stylisée, graphique et résolument positive à découvrir absolument.   .

Rue de la Mairie Les Halles Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne  

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English :

L’événement Exposition aux Halles Franck Coudreau Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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