Exposition aux Halles Franck Coudreau Rue de la Mairie Saint-Briac-sur-Mer

Saint-Briac-sur-Mer

Exposition aux Halles Franck Coudreau

Rue de la Mairie Les Halles Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 14:00:00

fin : 2026-07-01 18:30:00

Date(s) :

2026-06-25

Le peintre et graphiste Franck Coudreau investit les Halles pour présenter son univers singulier. Diplômé de l’école Pivaut, l’artiste briacin dépasse le réalisme pour transformer le paysage en

une fusion de formes et de couleurs.

Une peinture stylisée, graphique et résolument positive à découvrir absolument. .

Rue de la Mairie Les Halles Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Exposition aux Halles Franck Coudreau Saint-Briac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-05 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme