Exposition Avant la naissance d’Andreas Jaggi Route du Bosmelet Val-de-Scie

Val-de-Scie

Exposition Avant la naissance d’Andreas Jaggi

Route du Bosmelet Château de Bosmelet Val-de-Scie Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-10-17 18:00:00

Date(s) :

2026-06-20

La saison culturelle 2026 du Château de Bosmelet débute avec la nouvelle exposition de peintures d’Andreas Jaggi Avant la naissance présentée dans les caves du château. .

Route du Bosmelet Château de Bosmelet Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 13 26 compagnie@alaingermain.com

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English : Exposition Avant la naissance d’Andreas Jaggi

L’événement Exposition Avant la naissance d’Andreas Jaggi Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux