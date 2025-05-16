Exposition Avant la naissance d’Andreas Jaggi Route du Bosmelet Val-de-Scie
Exposition Avant la naissance d’Andreas Jaggi Route du Bosmelet Val-de-Scie samedi 20 juin 2026.
Val-de-Scie
Exposition Avant la naissance d’Andreas Jaggi
Route du Bosmelet Château de Bosmelet Val-de-Scie Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-10-17 18:00:00
Date(s) :
2026-06-20
La saison culturelle 2026 du Château de Bosmelet débute avec la nouvelle exposition de peintures d’Andreas Jaggi Avant la naissance présentée dans les caves du château. .
Route du Bosmelet Château de Bosmelet Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 13 26 compagnie@alaingermain.com
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English : Exposition Avant la naissance d’Andreas Jaggi
L’événement Exposition Avant la naissance d’Andreas Jaggi Val-de-Scie a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme Terroir de Caux
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