Exposition BD.Art Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Espace Culturel de la Pointe de Caux Avenue Jacques Eberhard Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-17 14:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Un pied sur terre, un pied en mer, BD.Art consacre en grande partie son temps libre à la création.

Un univers de marin technique et standardisé, qui contraste avec son côté rêveur et artistique.

Travail du stylo ou du stylet, sur papier comme sur tablette, BD.Art multiplie les supports, toujours dans un esprit street-art.

Son dernier terrain de jeu un mélange entre photo grisonnante et graphisme coloré, lignes précises et traits grossiers, toujours dans l’optique d’imbriquer deux univers qui paraissent pourtant opposés. Ensemble, ils s’harmonisent et deviennent l’univers BD.Art.

vernissage mardi 17 mars à 18h30 .

