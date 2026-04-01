Exposition Beach art & Land art Centre culturel Léopold Sédar Senghor Port-en-Bessin-Huppain

Port-en-Bessin-Huppain

Exposition Beach art & Land art

Centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Mandalas tracés au rythme des marées, fresques végétales à fleur d’écorce. L’artiste Anne Ingrid Le Granché dévoile au Centre culturel Léopold Sédar Senghor un univers où la nature est à la fois matière, inspiration et partenaire de création. Une exposition sensible et immersive !

L’exposition Beach Art & Land Art d’Anne-Ingrid Le Granché présente une immersion dans son univers artistique.

L’exposition propose une sélection de photographies de ses oeuvres réalisées sur le sable mandalas et fresques monumentales capturés avant leur disparition, témoins d’un art éphémère. Ces images révèlent la précision du geste, la richesse des matières naturelles et la dimension presque méditative de ses compositions.

En écho à ces œuvres, les vitres du centre culturel seront également mises à contribution et décorées dans un jeu de transparence.

Le jardin du centre accueillera par ailleurs des ateliers participatifs de Land Art intitulés Décore ton arbre . Lors de ces moments de création collective, le public sera invité à composer des fresques végétales directement sur les arbres, à partir de fleurs et feuillages apportés par les participants. Une expérience sensible et accessible, qui invite à créer avec la nature, ouverte aux petits et aux grands.

Créatrice plurielle, Anne-Ingrid Le Granché explore depuis toujours les formes, les matières et les rythmes du vivant. Dessin, peinture, sculpture ou création de bijoux jalonnent son parcours, guidée par une fascination constante pour la beauté originale et les détails de la nature.

Profondément marquée par le monde marin, nourrie par un long séjour en Nouvelle-Calédonie ainsi que par des études en biologie marine, elle développe une sensibilité particulière aux équilibres naturels et à leur fragilité. Après 17 années consacrées à l’enseignement dans le domaine de la biologie-chimie, une reconversion s’impose comme une évidence retrouver l’espace, le geste libre, et le lien direct avec les éléments.

Depuis plus de dix ans, elle se consacre au Beach Art. Sur le sable, elle trace des mandalas et de vastes fresques éphémères, jouant avec les marées, la lumière et les textures naturelles, coquillages, algues, galets sur la plage d’Omaha Beach, à Port-en-Bessin et sur les plages normandes.

En parallèle, elle développe un travail de Land Art, réalisant des fresques végétales directement sur les arbres, à partir de fleurs, feuilles et éléments minéraux, ainsi que des fresques géantes dans les champs. Tout est pensé dans un soucis de protection de l’environnement et les matériaux utilisés sont totalement biodégradables et à zéro impact sur la nature. Ces œuvres, délicates et temporaires, invitent à la contemplation poétique et à une reconnexion au vivant.

Son travail s’inscrit également dans des contextes variés créations de logos pour entreprises, animations de séminaires, collaborations avec l’audiovisuel et le secteur de la publicité, où l’éphémère devient un langage visuel fort et singulier. .

Centre culturel Léopold Sédar Senghor 2 rue du Croiseur Montcalm Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 2 31 21 92 33 centreculturel@portenbessin-huppain.fr

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English : Exposition Beach art & Land art

Mandalas traced to the rhythm of the tides, plant frescoes in bark. At the Centre culturel Léopold Sédar Senghor, artist Anne Ingrid Le Granché unveils a world where nature is material, inspiration and creative partner. A sensitive and immersive exhibition!

L’événement Exposition Beach art & Land art Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Bayeux Intercom