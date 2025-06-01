La Vélomaritime de Port-en-Bessin à Omaha Beach Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Longez les plages du Débarquement et sa célèbre plage d’Omaha Beach pour une balade à vélo

English : La Vélomaritime de Port-en-Bessin à Omaha Beach

Ride along the D-Day beaches and its famous Omaha Beach for a bike ride

Deutsch :

Fahren Sie auf einer Fahrradtour entlang der D-Day-Strände mit dem berühmten Omaha Beach

Italiano :

Pedalate lungo le spiagge dello sbarco del D-Day e la sua famosa Omaha Beach

Español :

Recorrer en bicicleta las playas del desembarco del Día D y su famosa playa de Omaha

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme