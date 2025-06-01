La Vélomaritime de Port-en-Bessin à Omaha Beach Port-en-Bessin-Huppain Calvados
La Vélomaritime de Port-en-Bessin à Omaha Beach Port-en-Bessin-Huppain Calvados vendredi 1 août 2025.
La Vélomaritime de Port-en-Bessin à Omaha Beach
La Vélomaritime de Port-en-Bessin à Omaha Beach 14520 Port-en-Bessin-Huppain Calvados Normandie
Durée : Distance : 14500.0 Tarif :
Longez les plages du Débarquement et sa célèbre plage d’Omaha Beach pour une balade à vélo
http://www.calvados-tourisme.com/ +33 2 31 27 90 30
English : La Vélomaritime de Port-en-Bessin à Omaha Beach
Ride along the D-Day beaches and its famous Omaha Beach for a bike ride
Deutsch :
Fahren Sie auf einer Fahrradtour entlang der D-Day-Strände mit dem berühmten Omaha Beach
Italiano :
Pedalate lungo le spiagge dello sbarco del D-Day e la sua famosa Omaha Beach
Español :
Recorrer en bicicleta las playas del desembarco del Día D y su famosa playa de Omaha
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-06 par Normandie Tourisme