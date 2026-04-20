Photographie argentique noir et blanc Port-en-Bessin-Huppain
Photographie argentique noir et blanc Port-en-Bessin-Huppain vendredi 1 mai 2026.
Port-en-Bessin-Huppain
Photographie argentique noir et blanc
Galerie du quai Port-en-Bessin-Huppain Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-01
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-01
Exposition d’une collection originale de photographies noir et blanc argentique.
Artisan passionné de la photographie argentique noir et blanc, Philippe Pichard affectionne les thèmes simples de la mer et de la nature, de l’architecture de la photographie de rue et autres portraits.
La collection présentée en ce début du mois de mai à la Galerie du quai, est riche de photographies glanées ça et là en France, en Irlande, en Allemagne, en Belgique…
Quelques photographies réalisées à la chambre à Port en Bessin, seront également proposées au regard du public. .
Galerie du quai Port-en-Bessin-Huppain 14520 Calvados Normandie +33 6 18 45 66 66 philippe.pichard@outlook.com
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English : Photographie argentique noir et blanc
Exhibition of an original collection of black and white silver photographs.
L’événement Photographie argentique noir et blanc Port-en-Bessin-Huppain a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Bayeux Intercom
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