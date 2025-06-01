Circuit du Patrimoine de Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain Calvados

Circuit du Patrimoine de Port-en-Bessin-Huppain Port-en-Bessin-Huppain

Circuit du Patrimoine de Port-en-Bessin-Huppain

Circuit du Patrimoine de Port-en-Bessin-Huppain 14520 Port-en-Bessin-Huppain

Durée : 60 Distance : 1500.0 Tarif :

Grâce à ce circuit de découverte, familiarisez-vous avec l’histoire et le paysage de ce port de pêche. Sillonnez les quais, les ruelles et repérez les différents panneaux de valorisation du patrimoine.

CIRCUIT LIBRE 10 arrêts

Plan disponible à l’office de tourisme.

English : Circuit du Patrimoine de Port-en-Bessin-Huppain

Grâce à ce circuit de découverte, familiarisez-vous avec l’histoire et le paysage de ce port de pêche. Sillonnez les quais, les ruelles et repérez les différents panneaux de valorisation du patrimoine.

CIRCUIT LIBRE 10 arrêts

Plan disponible à l’office de tourisme.

Deutsch :

Machen Sie sich auf diesem Entdeckungsrundgang mit der Geschichte und der Landschaft dieses Fischereihafens vertraut. Gehen Sie über die Kais, durch die Gassen und achten Sie auf die verschiedenen Schilder zur Aufwertung des Kulturerbes.

FREIER RUNDGANG: 10 Haltestellen

Plan im Tourismusbüro erhältlich.

Italiano :

Grazie a questo tour di scoperta, conoscerete la storia e il paesaggio di questo porto di pesca. Passeggiate lungo le banchine e i vicoli e fate attenzione ai vari cartelli del patrimonio.

CIRCUITO LIBERO: 10 fermate

Mappa disponibile presso l’ufficio turistico.

Español :

Gracias a este recorrido de descubrimiento, se familiarizará con la historia y el paisaje de este puerto pesquero. Pasee por los muelles y callejuelas y busque las distintas señales de patrimonio.

CIRCUITO LIBRE: 10 paradas

Mapa disponible en la oficina de turismo.

