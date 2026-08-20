Exposition belles demeures et petit patrimoine, Maison du patrimoine, Culoz-Béon

Informations pratiques

Exposition belles demeures et petit patrimoine 19 et 20 septembre Maison du patrimoine Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez le patrimoine bâti de Culoz-Béon à travers une exposition agrémentée de tableaux de l’atelier de peinture de Culoz.

Maison du patrimoine 124 rue de l’église 01350 Culoz-Béon Culoz-Béon 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez le patrimoine bâti de Culoz-Béon à travers une exposition agrémentée de tableaux de l’atelier de peinture de Culoz.

©Culoz-Patrimoine