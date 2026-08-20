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Exposition belles demeures et petit patrimoine, Maison du patrimoine, Culoz-Béon

samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine · Culoz-Béon

Exposition belles demeures et petit patrimoine, Maison du patrimoine, Culoz-Béon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison du patrimoine
Adresse
124 rue de l'église 01350 Culoz-Béon
Ville
01350 Culoz-Béon
Département
Ain

Exposition belles demeures et petit patrimoine 19 et 20 septembre Maison du patrimoine Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Découvrez le patrimoine bâti de Culoz-Béon à travers une exposition agrémentée de tableaux de l’atelier de peinture de Culoz.

Maison du patrimoine 124 rue de l’église 01350 Culoz-Béon Culoz-Béon 01350 Ain Auvergne-Rhône-Alpes
Découvrez le patrimoine bâti de Culoz-Béon à travers une exposition agrémentée de tableaux de l’atelier de peinture de Culoz.

©Culoz-Patrimoine

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