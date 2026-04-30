Ouistreham

Exposition BERNARDON STREICHER

Esplanade Lofi Ouistreham Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-07

L’exposition de peinture réunit les œuvres de Jeannine Bernardon et Karl Streicher autour de paysages lumineux, de peinture figurative et abstraite, avec un travail centré sur la couleur, la matière et les émotions.

Ma peinture est figurative, mais à la lisière de l’abstraction, en travaillant essentiellement la lumière. Dans la série des paysages, je propose une nature épurée, un monde flottant, brumeux, dans lequel chacun peut s’engager et tracer son propre chemin. Pour les pots, je privilégie l’harmonie des couleurs et le travail de la matière.

Jeannine Bernardon

Je travaille principalement la peinture abstraite. Mes œuvres se concentrent sur l’interaction entre les nuances de la couleur, la surface et la structure, qui permettent de faire ressentir une certaine émotion. Des objets de mon environnement immédiat, ainsi que des paysages et des portraits, font aussi partie de mon travail présenté dans des expositions individuelles et collectives en Allemagne et à l’étranger.

Karl Streicher .

Esplanade Lofi Ouistreham 14150 Calvados Normandie +33 2 31 97 91 96 f.gherrak@caenlamer-tourisme.fr

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English : Exposition BERNARDON STREICHER

The painting exhibition brings together the works of Jeannine Bernardon and Karl Streicher, focusing on luminous landscapes, figurative and abstract painting, with an emphasis on colour, materials and emotions.

L’événement Exposition BERNARDON STREICHER Ouistreham a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Caen la Mer