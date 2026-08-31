Informations pratiques

Meung-sur-Loire

Exposition Bêtes en scène

8 Rue des Chènevières Meung-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-11-15

Date(s) :

2026-10-04

Les bêtes font leur show !

À la Galerie Rive Mauve, découvrez la saison 3 de Bêtes en scène . Des mises en scène classiques ou extravagantes, avec en vedette l’animal sous toutes ses formes et interprétations, avec 8 artistes peintres et sculpteurs.

Cette nouvelle saison est la suite d’une série artistique animalière, une nouvelle aventure Rive Mauve, avec des artistes sublimant les états d’art animalier, tout en majesté, élégance, humour, et sensibilité.

Montage & studios galerie Rive Mauve .

8 Rue des Chènevières Meung-sur-Loire 45130 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 18 51 36 50 rive.mauve@hotmail.fr

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English :

The beasts put on a show!

L’événement Exposition Bêtes en scène Meung-sur-Loire a été mis à jour le 2026-08-31 par OT TERRES DU VAL DE LOIRE