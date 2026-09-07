Exposition : bicentenaire de la naissance de Rose Harel, Médiathèque André Malraux, Lisieux
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque André Malraux · Lisieux
Informations pratiques
Exposition : bicentenaire de la naissance de Rose Harel Samedi 19 septembre, 09h30 Médiathèque André Malraux Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Bicentenaire de la naissance de Rose Harel
Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.
Cette exposition met à l’honneur Rose Harel (1826-1885), autrice normande issue d’un milieu populaire, dont le parcours témoigne des obstacles rencontrés par les femmes pour accéder à la création littéraire au XIXe siècle. Éditions originales de ses poèmes, lettres, bornes d’écoutes et exposition virtuelle permettront de découvrir son œuvre et son histoire.
Des animations et des jeux d’écriture seront également proposés au Poétobus, près de la médiathèque.
Proposé en partenariat avec Normandie Livre et Lecture.
Médiathèque André Malraux Place de la République, 14107 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]
Bicentenaire de la naissance de Rose Harel
©Sophie Lulague
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