Exposition : bicentenaire de la naissance de Rose Harel, Médiathèque André Malraux, Lisieux

Informations pratiques

Exposition : bicentenaire de la naissance de Rose Harel Samedi 19 septembre, 09h30 Médiathèque André Malraux Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Bicentenaire de la naissance de Rose Harel

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Cette exposition met à l’honneur Rose Harel (1826-1885), autrice normande issue d’un milieu populaire, dont le parcours témoigne des obstacles rencontrés par les femmes pour accéder à la création littéraire au XIXe siècle. Éditions originales de ses poèmes, lettres, bornes d’écoutes et exposition virtuelle permettront de découvrir son œuvre et son histoire.

Des animations et des jeux d’écriture seront également proposés au Poétobus, près de la médiathèque.

Proposé en partenariat avec Normandie Livre et Lecture.

Médiathèque André Malraux Place de la République, 14107 Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie [{« link »: « https://hf-normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}, {« link »: « https://h%C3%B8normandie.fr/index.php/journees-du-matrimoine-en-normandie/ »}]

Bicentenaire de la naissance de Rose Harel

©Sophie Lulague