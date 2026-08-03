Exposition Bleu ciel Bleu terre Bleu mer Galerie Padma Nérac

Informations pratiques

Nérac

Exposition Bleu ciel Bleu terre Bleu mer

Galerie Padma 5 Rue Armand Fallières Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 14:00:00

fin : 2026-08-22 18:30:00

Date(s) :

2026-08-03

La galerie Padma propose l’exposition Bleu ciel Bleu terre Bleu mer de Fabienne Gentil (œuvres graphiques), Eliane Barbe (céramiques) et Frédéric Knerr (photographies). Galerie ouverte tous le après-midis d e14h à 18h30 et les samedis matin 10h à 12h30. .

Galerie Padma 5 Rue Armand Fallières Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine galeriepadma@gmail.com

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English : Exposition Bleu ciel Bleu terre Bleu mer

L’événement Exposition Bleu ciel Bleu terre Bleu mer Nérac a été mis à jour le 2026-07-30 par OT de l’Albret