Festival de Musique en Albret Sirba Octet Tantz Place Gisèle Halimi Nérac
Festival de Musique en Albret Sirba Octet Tantz Place Gisèle Halimi Nérac jeudi 6 août 2026.
Nérac
Festival de Musique en Albret Sirba Octet Tantz
Place Gisèle Halimi Espace d’Albret Nérac Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 21:30:00
Date(s) :
2026-08-06
Sirba Octet Tantz
Un hymne à la vie particulièrement émouvant, teinté de poésie, de liberté et d’humour !
Tantz ! prend son origine dans les pays de l’Est où ont vécu mes grands-parents. Chacun des titres soigneusement choisis conserve l’authenticité et l’identité de cette histoire constitutive de ma culture et de ma sensibilité en faisant revivre ces musiques dans le présent, m’inspirant de l’itinérance, de la migration des hommes et des cultures roumaines, moldaves, russes et hongroises, riches d’un répertoire métissé de musiques traditionnelles, klezmer et tziganes.
Richard Schmoucler, violon & direction artistique • Laurent Manaud-Pallas, violon
Hervé Blandinières, alto • Claude Giron, violoncelle
Mathias Lopez, contrebasse • Yan Maratka, clarinette
Christophe Henry, piano • Iurie Morar, cymbalum .
Place Gisèle Halimi Espace d’Albret Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com
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English : Festival de Musique en Albret Sirba Octet Tantz
L’événement Festival de Musique en Albret Sirba Octet Tantz Nérac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret
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