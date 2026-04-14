Festival de Musique en Albret Sirba Octet  Tantz  Place Gisèle Halimi Nérac

Nérac

Festival de Musique en Albret Sirba Octet Tantz

Place Gisèle Halimi Espace d’Albret Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:00:00

fin : 2026-08-06 21:30:00

Date(s) :

2026-08-06

Sirba Octet Tantz

Un hymne à la vie particulièrement émouvant, teinté de poésie, de liberté et d’humour !

Tantz ! prend son origine dans les pays de l’Est où ont vécu mes grands-parents. Chacun des titres soigneusement choisis conserve l’authenticité et l’identité de cette histoire constitutive de ma culture et de ma sensibilité en faisant revivre ces musiques dans le présent, m’inspirant de l’itinérance, de la migration des hommes et des cultures roumaines, moldaves, russes et hongroises, riches d’un répertoire métissé de musiques traditionnelles, klezmer et tziganes.

Richard Schmoucler, violon & direction artistique • Laurent Manaud-Pallas, violon

Hervé Blandinières, alto • Claude Giron, violoncelle

Mathias Lopez, contrebasse • Yan Maratka, clarinette

Christophe Henry, piano • Iurie Morar, cymbalum .

Place Gisèle Halimi Espace d’Albret Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36 musique.albret@gmail.com

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English : Festival de Musique en Albret Sirba Octet Tantz

L’événement Festival de Musique en Albret Sirba Octet Tantz Nérac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret