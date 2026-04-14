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Festival de Musique en Albret Sirba Octet  Tantz  Place Gisèle Halimi Nérac

Festival de Musique en Albret Sirba Octet  Tantz  Place Gisèle Halimi Nérac

Festival de Musique en Albret Sirba Octet  Tantz  Place Gisèle Halimi Nérac jeudi 6 août 2026.

Lieu : Place Gisèle Halimi

Adresse : Espace d'Albret Nérac

Ville : 47600 Nérac

Département : Lot-et-Garonne

Début : jeudi 6 août 2026

Fin : jeudi 6 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : Gratuit

Nérac

Festival de Musique en Albret Sirba Octet  Tantz 

Place Gisèle Halimi Espace d’Albret Nérac Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06 21:30:00

Date(s) :
2026-08-06

Sirba Octet  Tantz 
Un hymne à la vie particulièrement émouvant, teinté de poésie, de liberté et d’humour !
Tantz ! prend son origine dans les pays de l’Est où ont vécu mes grands-parents. Chacun des titres soigneusement choisis conserve l’authenticité et l’identité de cette histoire constitutive de ma culture et de ma sensibilité en faisant revivre ces musiques dans le présent, m’inspirant de l’itinérance, de la migration des hommes et des cultures roumaines, moldaves, russes et hongroises, riches d’un répertoire métissé de musiques traditionnelles, klezmer et tziganes.
Richard Schmoucler, violon & direction artistique • Laurent Manaud-Pallas, violon
Hervé Blandinières, alto • Claude Giron, violoncelle
Mathias Lopez, contrebasse • Yan Maratka, clarinette
Christophe Henry, piano • Iurie Morar, cymbalum   .

Place Gisèle Halimi Espace d’Albret Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 14 13 36  musique.albret@gmail.com

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English : Festival de Musique en Albret Sirba Octet  Tantz 

L’événement Festival de Musique en Albret Sirba Octet  Tantz  Nérac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT de l’Albret

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