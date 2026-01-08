Lily Jung en concert Zone industrielle Labarre Nérac
Lily Jung en concert
Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac Lot-et-Garonne
Lily Jung porte les voix du monde, les chants d’un monde.
Elle inscrit sa vibration, son son intérieur, dans l’humanité à travers une voix incarnée, spontanée et sincère. Elle vous accompagne à observer les cultures et traditions pour se connecter à l’instant, au cœur de l’instant.
Le tour de Chant de Lily c’est un voyage harmonique mêlant le chant spontané, les chants traditionnels et les mantras, pour certains, dans une langue inventée , de compositions personnelles, connectée aux voix des ancêtres , aux cris des femmes du monde, posés sur un tambour chamanique, un sampler, une shruti box , une autoharpe, des bols en cristal et des grelots indiens.
Sur réservation. Plein tarif 12,50€ Moins de 10 ans 5,50€ réduit 10,50€ .
Zone industrielle Labarre Petit Théâtre de Nérac Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 9 51 54 73 16
