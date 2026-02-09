Les marchés des créateurs de l’Oustalot d’Iris Nérac
Les marchés des créateurs de l’Oustalot d’Iris Nérac samedi 20 juin 2026.
Les marchés des créateurs de l’Oustalot d’Iris
22 Rue Armand Fallières Nérac Lot-et-Garonne
Début : 2026-06-20
fin : 2026-08-15
2026-06-20 2026-08-15
L’association L’Oustalot d’Iris organise un marché de créateurs au cœur de Nérac, rue Armand Fallières.
Créations artisanales, pièces uniques et savoir-faire locaux seront à l’honneur dans une ambiance conviviale. Une invitation à flâner, échanger avec les créateurs et découvrir des œuvres originales, au centre-ville.
Le marché se prolonge en nocturne jusqu’à 23 heures. .
22 Rue Armand Fallières Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 67 42 21
