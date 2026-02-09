Les marchés des créateurs de l’Oustalot d’Iris

22 Rue Armand Fallières Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-06-20 2026-08-15

L’association L’Oustalot d’Iris organise un marché de créateurs au cœur de Nérac, rue Armand Fallières.

Créations artisanales, pièces uniques et savoir-faire locaux seront à l’honneur dans une ambiance conviviale. Une invitation à flâner, échanger avec les créateurs et découvrir des œuvres originales, au centre-ville.

Le marché se prolonge en nocturne jusqu’à 23 heures. .

22 Rue Armand Fallières Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 67 42 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les marchés des créateurs de l’Oustalot d’Iris

L’événement Les marchés des créateurs de l’Oustalot d’Iris Nérac a été mis à jour le 2026-02-05 par OT de l’Albret