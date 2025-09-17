Globule Cie le clan des songes Nérac

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13

Derrière une paire de lunettes rondes et épaisses se cache Globule, un petit garçon discret, très souvent « dans la lune », qui vit seul avec son père. Mais Globule a un secret lorsqu’il enlève ses lunettes, le monde devient flou et se transforme en un terrain de jeu où tout peut arriver. Des histoires absurdes, drôles et parfois effrayantes prennent vie sous ses yeux et il adore ça !

Hélas, son père ne lui en laisse pas le temps le réveil, l’école, le chemin du retour… On court, on galope, on se dépêche… Dur pour Globule ! Alors pour échapper à ces journées trop sérieuses, il s’amuse à enlever ses lunettes… quitte à mettre un peu le bazar dans la réalité !

Théâtre immersif sonore & lumineux

Durée 35 min

Espace d’Albret

À découvrir en famille à partir de 3 ans

Placement libre

De 5 € à 10 € .

51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr

