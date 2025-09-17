Globule Cie le clan des songes Nérac
Globule Cie le clan des songes Nérac jeudi 11 juin 2026.
Globule Cie le clan des songes
51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13
Derrière une paire de lunettes rondes et épaisses se cache Globule, un petit garçon discret, très souvent « dans la lune », qui vit seul avec son père. Mais Globule a un secret lorsqu’il enlève ses lunettes, le monde devient flou et se transforme en un terrain de jeu où tout peut arriver. Des histoires absurdes, drôles et parfois effrayantes prennent vie sous ses yeux et il adore ça !
Hélas, son père ne lui en laisse pas le temps le réveil, l’école, le chemin du retour… On court, on galope, on se dépêche… Dur pour Globule ! Alors pour échapper à ces journées trop sérieuses, il s’amuse à enlever ses lunettes… quitte à mettre un peu le bazar dans la réalité !
Théâtre immersif sonore & lumineux
Durée 35 min
Espace d’Albret
À découvrir en famille à partir de 3 ans
Placement libre
De 5 € à 10 € .
51 Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 50 spectacles.albret@ville-nerac.fr
English : Globule Cie le clan des songes
German : Globule Cie le clan des songes
Italiano :
Espanol : Globule Cie le clan des songes
L’événement Globule Cie le clan des songes Nérac a été mis à jour le 2025-09-17 par OT de l’Albret