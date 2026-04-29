Albret Duck Race Nérac
Albret Duck Race Nérac dimanche 7 juin 2026.
Nérac
Albret Duck Race
Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 11:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Plongez dans une ambiance festive et conviviale au cœur de Nérac avec l’Albret Duck Race ! Au fil de la Baïse, vous assistez à une course originale où des centaines de canards en plastique s’élancent dans une joyeuse compétition. Vous vibrez au rythme de cet événement ludique et solidaire, parfait pour partager un moment en famille ou entre amis, dans un cadre charmant et animé.
Tentez votre chance en adoptant votre canard vous pourriez repartir avec de superbes lots, dont des bons voyages ou encore un brasero. Le spectacle est aussi amusant que palpitant !
Tarif 5 € le canard. .
Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
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English : Albret Duck Race
L’événement Albret Duck Race Nérac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de l’Albret
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