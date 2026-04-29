Nérac

Albret Duck Race

Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 11:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Plongez dans une ambiance festive et conviviale au cœur de Nérac avec l’Albret Duck Race ! Au fil de la Baïse, vous assistez à une course originale où des centaines de canards en plastique s’élancent dans une joyeuse compétition. Vous vibrez au rythme de cet événement ludique et solidaire, parfait pour partager un moment en famille ou entre amis, dans un cadre charmant et animé.

Tentez votre chance en adoptant votre canard vous pourriez repartir avec de superbes lots, dont des bons voyages ou encore un brasero. Le spectacle est aussi amusant que palpitant !

Tarif 5 € le canard. .

Quai de la Baïse Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

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English : Albret Duck Race

L’événement Albret Duck Race Nérac a été mis à jour le 2026-04-29 par OT de l’Albret