Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 2 Parc de la Garenne Nérac Nérac

Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 2

Parc de la Garenne Nérac Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Durant tout l’été, les marchés gourmands nocturnes animent la cité d’Henri IV.

Dès 19h > Restauration marché de producteurs. Apportez verre et couverts !

Buvette de l’USN.

20h30 > Concert Rockfélés (Rock)

Issus de l’école de musique des beaux bars, les Rockfélés sont des artisans de reprises de rock bien trempé des années 80/90. Décomposé de 4 autodidactes de l’instrument (guitariste-chanteur, bassiste, batteur, amenés par un maître chanteur de la rappe), le groupe, des plaines et coteaux de la Garonne, met volontiers son énergie au service des oreilles les plus courageuses et des corps les plus vaillants… .

Parc de la Garenne Nérac Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53 communication@ville-nerac.fr

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English : Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 2

L’événement Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 2 Nérac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de l’Albret