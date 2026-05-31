Visite du Moulin des Tours, Moulin des Tours, Nérac
Visite du Moulin des Tours, Moulin des Tours, Nérac samedi 27 juin 2026.
Visite du Moulin des Tours 27 et 28 juin Moulin des Tours Lot-et-Garonne
Entrée libre et gratuite tout le week-end
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-27T09:30:00+02:00 – 2026-06-27T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-28T14:00:00+02:00 – 2026-06-28T18:00:00+02:00
Amanieu VII d’Albret, ancêtre d’Henri IV, fait ériger en 1309 un moulin à quatre tours surplombant la rivière Gélise. Conçu comme une véritable forteresse médiévale, il associe puissance militaire et vocation économique. Les activités se succèdent au fil des siècles : production de farine, foulon à draps, électricité, puis façonnage de bouchons en liège. Remanié au XIXe siècle par Antonin Bransoulié, il se transforme en un véritable complexe industriel, avant d’être ravagé par un incendie en 1937.
Aujourd’hui, ce monument unique en France, restauré et mis en valeur, vous invite à une immersion à travers une exposition installée sur trois niveaux, retraçant plus de huit siècles d’histoire.
Le Moulin des Tours sera ouvert gratuitement pour les Journées de Patrimoine de Pays en visite libre :
– samedi 27 juin : 9h30 à 12h30 et 14h-18h.
– dimanche 28 juin : 9h30 à 12h30 et 14h-18h.
Le Moulin des Tours se découvrira en visite guidée :
– samedi 27 juin : 15h et 16h30
– dimanche 28 juin : 15h et 16h30
Téléphone : 0553650937
E-mail : contact@moulindestours.com
Site internet : https://www.moulindestours.com
Adresse : 3 rue du Moulin des Tours – 47600 NERAC
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
Moulin des Tours 3 rue du Moulin des Tours – 47600 NERAC Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0553650937 »}] [{« link »: « mailto:contact@moulindestours.com »}, {« link »: « https://www.moulindestours.com »}]
Le plus grand moulin fortifié de France à découvrir en Albret Moulin Albret
© Albret Tourisme
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