Nérac

Journée mondiale de la bicyclette.

Ancienne Gare Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 09:00:00

fin : 2026-06-03 13:00:00

Date(s) :

2026-06-03

À l’occasion de la Journée mondiale de la bicyclette, l’Albret se met en selle et vous donne rendez-vous pour une matinée 100 % vélo, accessible à tous.

Une matinée pour découvrir le vélo sous toutes ses formes.

Trois balades au choix de 2h30 seront proposées Vélo et Terroir VTT Vélo Route

Départ à 9h

Au programme de la matinée

– Essais de vélos à assistance électrique

– Quiz sécurité pour rouler en toute confiance

– Présentation des solutions de mobilité en Albret

– Vente de vélos

– Rencontre avec les associations sportives locales

– Stand de l’Office de tourisme

Tombola sur place

Gratuit et ouvert à tous.

Sur inscription 07 87 34 16 47 .

Ancienne Gare Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 54 26 69

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English : Journée mondiale de la bicyclette.

L’événement Journée mondiale de la bicyclette. Nérac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de l’Albret