Journée mondiale de la bicyclette. Nérac
Journée mondiale de la bicyclette. Nérac mercredi 3 juin 2026.
Nérac
Journée mondiale de la bicyclette.
Ancienne Gare Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 09:00:00
fin : 2026-06-03 13:00:00
Date(s) :
2026-06-03
À l’occasion de la Journée mondiale de la bicyclette, l’Albret se met en selle et vous donne rendez-vous pour une matinée 100 % vélo, accessible à tous.
Une matinée pour découvrir le vélo sous toutes ses formes.
Trois balades au choix de 2h30 seront proposées Vélo et Terroir VTT Vélo Route
Départ à 9h
Au programme de la matinée
– Essais de vélos à assistance électrique
– Quiz sécurité pour rouler en toute confiance
– Présentation des solutions de mobilité en Albret
– Vente de vélos
– Rencontre avec les associations sportives locales
– Stand de l’Office de tourisme
Tombola sur place
Gratuit et ouvert à tous.
Sur inscription 07 87 34 16 47 .
Ancienne Gare Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 54 26 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journée mondiale de la bicyclette.
L’événement Journée mondiale de la bicyclette. Nérac a été mis à jour le 2026-04-24 par OT de l’Albret
À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)
- Marché aux fleurs Parc de la Garenne Nérac 9 mai 2026
- Vide atelier d’artistes Parc de la Garenne Nérac 9 mai 2026
- LES MUSICIENS DU LOUVRE Nérac 12 mai 2026
- Brocante du Patrimoine en Albret Place du Prieuré Nérac 15 mai 2026
- On s’échappe à Larural ! Héroïne cie les arts oseurs Nérac 16 mai 2026