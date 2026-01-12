Mais qui demain se souviendra ?

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-19

17 jeunes découvrent les camps de concentration de Buchenwald et de Dora.

Exposition prêtée par le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Toulouse, en partenariat avec l’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants et des ami.e.s de la Résistance.

17 jeunes découvrent les camps de concentration de Buchenwald et de Dora.

Exposition prêtée par le Musée départemental de la Résistance et de la Déportation de Toulouse, en partenariat avec l’ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants et des ami.e.s de la Résistance. .

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Mais qui demain se souviendra ?

17 young people discover the Buchenwald and Dora concentration camps.

Exhibition on loan from the Musée départemental de la Résistance et de la Déportation in Toulouse, in partnership with ANACR (Association Nationale des Anciens Combattants et des ami.e.s de la Résistance).

L’événement Mais qui demain se souviendra ? Nérac a été mis à jour le 2026-01-10 par OT de l’Albret