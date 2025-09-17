OÜM Nérac

OÜM Nérac jeudi 21 mai 2026.

51 Quai de la Baïse Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-21

Hommage à la mythique chanteuse égyptienne Oum Kalthoum, Oüm se déploie comme un hymne jubilatoire à l’amour dans tous ses états.

Dans cette pièce pour six danseur·euses et deux musiciens, Fouad Boussouf orchestre une fusion entre la danse orientale et la création contemporaine, la sensualité et le rythme, l’énergie du couple et la dynamique du groupe.

En toile de fond, les textes d’Omar Khayyam, poète persan du XIème siècle dont Oum Kalthoum aimait chanter les vers achèvent d’exprimer ce que les corps et la musique disent déjà si bien la puissance de l’amour et la volupté du vivant.

Oüm donne vie à une transe intemporelle où chant, poésie, danse et musique s’unissent pour célébrer le temps présent.

Sa précédente pièce Näss, à l’énergie contagieuse, avait conquis le public de l’Espace d’Albret sur la saison 21/22.

