Exposition Jean-Yves Cousseau Galerie GAAMA Nérac

Nérac

Exposition Jean-Yves Cousseau

Galerie GAAMA 1 Rue du Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 13:30:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

La Galerie Associative d’Art et Métiers d’Art (GAAMA) accueille l’exposition “Oxydations” de Jean Yves Cousseau, photographe et plasticien, du 5 juin au 26 juillet 2026 à Nérac. À travers ses œuvres, l’artiste explore les matières, les traces du temps et les jeux de textures dans un univers visuel à la fois brut et poétique.

Installée au cœur de la ville, la galerie propose plus de 400 m² d’exposition permanente réunissant artistes et artisans d’art, ateliers, stages et créations originales

– GAAMA 1 rue du Moulin des Tours à Nérac

– Entrée libre et gratuite

– Ouvert les mercredis, vendredis et dimanches en juin, puis du mardi au dimanche en juillet

Une belle occasion de découvrir une exposition contemporaine singulière tout en poussant la porte d’un lieu culturel vivant en Albret. .

Galerie GAAMA 1 Rue du Moulin des Tours Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 93 18 01 gaama@gmail.com

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English :

L’événement Exposition Jean-Yves Cousseau Nérac a été mis à jour le 2026-05-26 par OT de l’Albret