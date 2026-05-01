Les guinguettes du Frandat Château du Frandat Nérac
Les guinguettes du Frandat Château du Frandat Nérac jeudi 28 mai 2026.
Nérac
Les guinguettes du Frandat
Château du Frandat 970 Route d’Agen Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 18:30:00
fin : 2026-06-18 00:00:00
Date(s) :
2026-05-28 2026-06-18
Le temps d’une soirée, le château du Frandat se transforme en guinguette. Le food-truck N&A Traiteur sera présent pour régaler les papilles et un bar éphémère proposera des cocktails à base de gin Bio du Grand Nez ainsi que du vin issu de la production du Frandat.
Une belle soirée en perspective à passer en famille ou entre amis.
Un moment simple, convivial et gourmand, au cœur de la Gascogne. .
Château du Frandat 970 Route d’Agen Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 54 42 06
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English : Les guinguettes du Frandat
L’événement Les guinguettes du Frandat Nérac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de l’Albret
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