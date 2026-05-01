Les guinguettes du Frandat Château du Frandat Nérac

Nérac

Les guinguettes du Frandat

Château du Frandat 970 Route d’Agen Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-06-18 00:00:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-06-18

Le temps d’une soirée, le château du Frandat se transforme en guinguette. Le food-truck N&A Traiteur sera présent pour régaler les papilles et un bar éphémère proposera des cocktails à base de gin Bio du Grand Nez ainsi que du vin issu de la production du Frandat.

Une belle soirée en perspective à passer en famille ou entre amis.

Un moment simple, convivial et gourmand, au cœur de la Gascogne. .

Château du Frandat 970 Route d’Agen Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 54 42 06

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English : Les guinguettes du Frandat

L’événement Les guinguettes du Frandat Nérac a été mis à jour le 2026-05-19 par OT de l’Albret