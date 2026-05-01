Nérac

Balade Nature

Médiathèque Yves Chaland Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-05-27 12:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Et si vous preniez le temps d’observer la nature autrement ?

Le mercredi 27 mai, partez pour une balade pédestre gratuite au cœur de Nérac à la découverte de la biodiversité qui nous entoure.

Entre rivière, arbres et petits habitants de nos milieux naturels, cette sortie permettra aux petits comme aux grands de mieux comprendre la nature en ville et les enjeux de préservation de notre environnement.

– Départ Médiathèque Yves Chaland Nérac

– Horaires 10h à 12h

– Dès 7 ans

– Gratuit sur réservation .

Médiathèque Yves Chaland Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55

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English : Balade Nature

L’événement Balade Nature Nérac a été mis à jour le 2026-05-20 par OT de l’Albret