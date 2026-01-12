Balade nature

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Dans le cadre des 10 jours sans écran, partez pour une balade pédestre à la découverte de la nature en ville avec Déborah, animatrice Natura 2000 d’Albret Communauté. Une sortie pour observer, comprendre et (re)découvrir la biodiversité qui nous entoure.

2h à partir de 7 ans. Sur réservation.

Dans le cadre des 10 jours sans écran, partez pour une balade pédestre à la découverte de la nature en ville avec Déborah, animatrice Natura 2000 d’Albret Communauté. Une sortie pour observer, comprendre et (re)découvrir la biodiversité qui nous entoure.

Durée 2h à partir de 7 ans. Sur réservation. .

Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55 adulte@ville-nerac.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade nature

As part of the 10 days without screens, join Déborah, Albret Communauté?s Natura 2000 coordinator, on a walk to discover nature in the city. An outing to observe, understand and (re)discover the biodiversity that surrounds us.

2h from 7 years. Reservations required.

L’événement Balade nature Nérac a été mis à jour le 2026-01-10 par OT de l’Albret