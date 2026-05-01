Rando solidaire au profit du projet Rev’Encore Résidence du château Nérac
Rando solidaire au profit du projet Rev’Encore Résidence du château Nérac samedi 30 mai 2026.
Nérac
Rando solidaire au profit du projet Rev’Encore
Résidence du château 23 Avenue Georges Clemenceau Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:30:00
fin : 2026-05-30 16:30:00
Date(s) :
2026-05-30
Rando Solidaire au profit du projet Rev’Encore
Le samedi 30 mai 2026, chaussez vos baskets pour une randonnée placée sous le signe du partage et de la solidarité à Nérac. Organisée par le groupe Le Château Mieux Vivre, Rev’Encore et Albret Randonnée, cette marche conviviale soutient un projet porteur de sens autour du rêve et du dépassement de soi.
– Départ depuis la Résidence du Château à Nérac
– Accueil à partir de 14h30
– Départ de la randonnée à 15h00
– Collation offerte à l’arrivée
Trois parcours sont proposés pour permettre à chacun de participer
Parcours global de 3,5 km
Parcours inclusif de 1,5 km
Variante accessible .
Résidence du château 23 Avenue Georges Clemenceau Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 72 00
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English : Rando solidaire au profit du projet Rev’Encore
L’événement Rando solidaire au profit du projet Rev’Encore Nérac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de l’Albret
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