Rando solidaire au profit du projet Rev’Encore Résidence du château Nérac

Nérac

Rando solidaire au profit du projet Rev’Encore

Résidence du château 23 Avenue Georges Clemenceau Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:30:00

fin : 2026-05-30 16:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Rando Solidaire au profit du projet Rev’Encore

Le samedi 30 mai 2026, chaussez vos baskets pour une randonnée placée sous le signe du partage et de la solidarité à Nérac. Organisée par le groupe Le Château Mieux Vivre, Rev’Encore et Albret Randonnée, cette marche conviviale soutient un projet porteur de sens autour du rêve et du dépassement de soi.

– Départ depuis la Résidence du Château à Nérac

– Accueil à partir de 14h30

– Départ de la randonnée à 15h00

– Collation offerte à l’arrivée

Trois parcours sont proposés pour permettre à chacun de participer

Parcours global de 3,5 km

Parcours inclusif de 1,5 km

Variante accessible .

Résidence du château 23 Avenue Georges Clemenceau Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 72 00

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English : Rando solidaire au profit du projet Rev’Encore

L’événement Rando solidaire au profit du projet Rev’Encore Nérac a été mis à jour le 2026-05-21 par OT de l’Albret