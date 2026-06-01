Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Moulin des Tours Moulin des Tours Nérac samedi 27 juin 2026.

Nérac

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Moulin des Tours

Moulin des Tours 3 Rue du Moulin des Tours Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Venez profiter des Journées du Patrimoine et de Pays des Moulins pour découvrir le plus grand moulin fortifié de France le Moulin des Tours sera ouvert gratuitement pour l’occasion les samedi 27 juin et dimanche 28 juin en visite libre.

Visites guidées sans réservation et gratuites le samedi à 15h et 16h30 et le dimanche à 15h et 16h30. .

Moulin des Tours 3 Rue du Moulin des Tours Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 65 09 37 contact@moulindestours.com

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English : Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Moulin des Tours

L’événement Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins au Moulin des Tours Nérac a été mis à jour le 2026-06-15 par OT de l’Albret