Fête de la musique à Nérac Nérac
Fête de la musique à Nérac Nérac dimanche 21 juin 2026.
Nérac
Fête de la musique à Nérac
Cours Romas Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 18:30:00
fin : 2026-06-21 23:59:00
Date(s) :
2026-06-21
La fête de la musique sera célébrée au coeur de Nérac sur le cours Romas.
Au programme La banda locale La Jimbalaya démarrera la soirée dans une ambiance chaleureuse suivie du groupe The Pils avec du Rock 70’s ainsi que le groupe LYPS dans la veine Rock.
Buvette et restauration sur place .
Organisé par la Ville de Nérac en partenariat avec les commerçants néracais. .
Cours Romas Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53
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English : Fête de la musique à Nérac
L’événement Fête de la musique à Nérac Nérac a été mis à jour le 2026-06-05 par OT de l’Albret
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