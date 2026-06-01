Fête musicale et rock à Nérac, Cours Romas – Nérac, Nérac

Fête musicale et rock à Nérac Dimanche 21 juin, 18h30 Cours Romas – Nérac Lot-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:59:00+02:00

Une soirée conviviale et gourmande pour la célébrer la musique !

La Jimbalaya, banda 100% locale, ouvrira le bal dès 18h30 pour une animation festive et haute en coiuleurs !

Sur la scène, suivra le concert du groupe The Pils : moustaches et pattes d’eph, le meilleur du rock des 70’s réuni dans un power trio efficace.

Pour terminer la soirée en beauté, LYPS nous partagera son rock / blues à travers les décennies : un air de route du rock… 100% local !!! 100% énergie !!!

Le tout avec buvette, restauration et terrasse ! Une belle soirée à ne pas manquer !

Cours Romas – Nérac Cours Romas Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 97 63 53 http://www.nerac.fr Au cœur de Nérac

Une soirée conviviale et gourmande pour la célébrer la musique !

© Ville de Nérac