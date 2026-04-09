Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 1 Parc de la Garenne Nérac

Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 1

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:00:00

fin : 2026-06-30

Date(s) :

2026-06-30

Durant tout l’été, les marchés gourmands nocturnes animent les mardis soir dans la cité d’Henri IV.

Dès 19h > Restauration marché de producteurs. Apportez verre et couverts !

Buvette de l’USN.

20h > Samba’tments, batucada 100% locale

20h30 > Concert The Small Rock 47 (Pop/Rock)

The Small Rock est un groupe composé d’adolescents passionnés de musique. Une famille + un ami = un groupe énergique qui envoie la patate sur scène. Entre gros son et balade , tout est réuni pour vous faire passer une agréable soirée et établir un échange avec ces jeunes de Laplume. Préparez-vous à vibrer au rythme de vos classiques pop/rock préférés. .

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53 communication@ville-nerac.fr

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English : Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 1

L’événement Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 1 Nérac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de l’Albret