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Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 1 Parc de la Garenne Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 1 Parc de la Garenne Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 1 Parc de la Garenne Nérac mardi 30 juin 2026.

Lieu : Parc de la Garenne

Adresse : Avenue de Lattre de Tassigny

Ville : 47600 Nérac

Département : Lot-et-Garonne

Début : mardi 30 juin 2026

Fin : mardi 30 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Nérac

Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 1

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:00:00
fin : 2026-06-30

Date(s) :
2026-06-30

Durant tout l’été, les marchés gourmands nocturnes animent les mardis soir dans la cité d’Henri IV.
Dès 19h > Restauration marché de producteurs. Apportez verre et couverts !
Buvette de l’USN.
20h > Samba’tments, batucada 100% locale
20h30 > Concert The Small Rock 47 (Pop/Rock)
The Small Rock est un groupe composé d’adolescents passionnés de musique. Une famille + un ami = un groupe énergique qui envoie la patate sur scène. Entre gros son et balade , tout est réuni pour vous faire passer une agréable soirée et établir un échange avec ces jeunes de Laplume. Préparez-vous à vibrer au rythme de vos classiques pop/rock préférés.   .

Parc de la Garenne Avenue de Lattre de Tassigny Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 63 53  communication@ville-nerac.fr

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English : Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 1

L’événement Mardis So Gascogne Marché gourmand et convivial # 1 Nérac a été mis à jour le 2026-04-09 par OT de l’Albret

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